حسن نصرالله يلقي كلمة الثلاثاء

من المقرر أن يلقى الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، مساء الثلاثاء المقبل، عبر شاشة قناة المنار، عن آخر التطورات السياسية.ويشهد لبنان موجة من الاحتجاجات والمظاهرات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع العديد من المصابين والجرحى فى اشتباكات بين قوات الأمن والتابعين لحركة أمل وحزب الله.