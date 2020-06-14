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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد فى أول أيام اعتذارات الثانوية العامة

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:09 م
اعتذارات الثانوية
اعتذارات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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شهدت مقرات اعتذار المعلمين عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، فى الساعات الأولى بأول أيام الاعتذارات، التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع لجان الإدارة، إقبالا شديدا، وتلاحظ كثرة الإقبال من المعلمين كبار السن والسيدات.

وطبقت المقرات إجراءات احترازية مشددة من جانب المسئولين في المديريات، حيث تم تركيب بوابات التعقيم على أبواب المدارس، ولم يسمح بدخول إلى مقر الاعتذارات إلا عبر طابور للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وبشرط ارتداء المعلم المعتذر أو ما ينوب عنه أدوات الحماية الشخصية من كمامات.

كما تمركزت سيارات الإسعاف علي في محيط مقرات الاعتذارات للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، ستنطلق الأحد القادم الموافق 21 يونيو، في 3313 لجنة، تضم ما يزيد على 56 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

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