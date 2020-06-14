47 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت طوكيو 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد إصابات منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.وذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، إن هذه الحصيلة تمثل أعلى رقم يومي منذ الخامس من مايو الماضي.ورفعت اليابان نهاية الشهر الماضي حالة الطوارئ التي كانت قد فرضتها في أبريل الماضي، لمواجهة وباء كورونا.وبرفع حالة الطوارئ تم إلغاء القيود عن المواطنين، والسماح لهم بحرية الحركة واستئناف الأنشطة التجارية، في عموم البلاد.