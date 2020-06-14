مقتل 6 قراصنة في غارة قبالة سواحل الكاميرون

ذكر الجيش الكاميروني مساء أمس السبت، أن كتيبة التدخل السريع التابعة له والبحرية قتلت بالرصاص 6 قراصنة مسلحين قبالة سواحل بلدة أيداباتو جنوبي الكاميرون.وكان القراصنة على متن طوافة مائية مساء يوم الجمعة في خليج غينيا الواقع في الجزء الشمالي الشرقي الأقصى من المحيط الأطلسي الاستوائي عندما فتحت القوات الكاميرونية التي كانت في دورية النار عليهم.وأفاد الجيش إنه تم استعادة أسلحة وماريجوانا وأموال بعملات نيجيرية وكاميرونية من القراصنة.وقال إن القضاء على القراصنة كان خطوة مهمة في مكافحة القرصنة التي أصبحت متفشية في خليج غينيا.ويتعرض رجال أعمال كاميرونيين ممن يبحرون إلى نيجيريا لشراء بضائع لهجوم "منتظم" من قبل القراصنة في المياه الدولية، بحسب تقارير أمنية.