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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ندوة حول الدعاية الانتخابية فى ظل فيروس كورونا (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:12 ص
ندوة حول الدعاية
ندوة حول الدعاية الانتخابية
إسلام نصير
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قام حزب الحرية المصري بامانه القاهره تحت رعاية اللواء أحمد العزازى امين القاهرة بدعوه شباب الحزب والمتخصصين لطرح الأفكار حول الدعاية الانتخابية فى ظل أزمة كورونا.

ونظمت امانه شباب القاهرة برئاسة عبد العزيز سمير، أمين شباب القاهره، ندوه تحت مسمي" كيفية إجراء الاستحقاقات الانتخابيه في ظل أزمة كورونا" بحضور عدد 20 شاب وفتاه وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الصحية للجميع وذلك بمقر امانة القاهره.

وحضر اللواء أحمد العزازي الأمين العام لمحافظة القاهرة بحزب الحرية المصري وبحضور جلال الزغاط الأمين العام المساعد لمحافظة القاهرة والسفيره سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة بالاتحاد الدولي لنقابات عمال مصر التي كانت اضافه قويه للندوة نظرأ لامكانياتها التي ابهرت جميع الشباب أثناء كلمتها وتناولت الندوة الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا وتم عمل ورشة عمل من خلال الحضور حول رؤيتهم حول كيفية إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ.

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