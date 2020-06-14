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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:31 ص
أسعار مواد البناء..
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور»، أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأحد 14-6-2020، بداية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

وتحركت مبيعات الأسواق بشكل نسبي، على الرغم من حالة ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق قبل 4 أشهر مع انتشار جائحة كورونا.

وتشهد الأسواق تراجعًا في معدلات السحب على مواد البناء، البيع والشراء، وتعمل الشركات على استئناف الأنشطة البنائية، والمشروعات التي توقف العمل بها منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا، تراجعت أسعار حديد التسليح، بنسب متفاوتة بعد أن حققت في مصر زيادات ببعض الأنواع قبل الأسبوع، يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه، وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، كما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد عز الدخيلة 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك.

وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.

الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن.

أما حديد عطية وحديد سرحان سجلا 9700 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

في سياق متصل، استقرت أسواق الأسمنت عند آخر تراجعات والتي قدرت في المتوسط بـ10 جنيهات على الرغم من من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي.

وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.

وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

كما سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

وسجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 740 جنيهًا للطن.

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