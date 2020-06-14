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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب يطالب الحكومة بمنع الحج هذا العام

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:36 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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طالب الإعلامي عمرو أديب، الحكومة المصرية بإصدار قرار بمنع الحج هذا العام، في ظل مواجهة العالم لوباء كورونا.

وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بغض النظر عن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح بالحج، أو وقفه، يجب أن تعلن الحكومة المصرية قرارها بمنع الحج".

وأضاف أديب: "لا ينقصنا في ظل هذه الظروف أن نتحمل التفكير في كيفية سفر 65 ألف للحج، وعودتهم دون أن يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا".

وأردف أديب: "كلنا نتوق للحج وزيارة بيت الله الحرام، لكن في ظل هذه الظروف البلد لا تحتمل، ومن يريد الحج فليتبرع بالمال للمحتاجين".

ولفت "أديب" إلى أن عدد من الدول الآسيوية، مثل الهند وأندونيسيا وماليزيا أعلنوا أنهم لن يفتحوا الباب أمام مواطنيهم للسفر للحج هذا العام.

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