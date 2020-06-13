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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب مصرى مشارك فى إنتاج لقاح كورونا يكشف كواليس التجارب النهائية للقاح

أستاذ علم مناعة يكشف تفاصيل إنتاج لقاح لكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:23 م
لقاح
لقاح
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات وعضو فريق جامعة إكسفورد لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، إن التطعيم الذي تطوره جامعة إكسفورد عبارة عن فيروس يتم تعريض جهاز المناعة له، حتى يتمكن من تكوين أجسام مضادة تستطيع مواجهة كورونا، إن تعرض الإنسان له.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تمت إزالة الجينات التي تجعل الفيروس يتكاثر، مردفا: "التطعيم فيروس برد عادي يعدي الجهاز التنفسي، فيكون مضادات يمكنها مقاومة الفيروس الأصلي".

ولفت إلى أن تجربة اللقاح بدأت على الحيوانات والقرود في نهاية فبراير، وفي 23 أبريل بدأت التجارب السريرية، والتي تنقسم إلى 3 مراحل، ووصلت جامعة إكسفورد للمرحلة الثالثة.

وأردف: "تم تطعيم 6 قرود، مقابل 3 لم يتطعموا، وجرى تعريضهم للفيروس، فمنع الالتهاب الرئوي في القرود المطعمة".

وكشف أن نتائج المرحلة الثالثة التي فيها 10 آلاف متطوع، تظهر في آخر شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه تم اختيار متطوعين من البرازيل، لأنها بؤرة انتشار الفيروس، مردفا: "نسبة العدوى في أوروبا بدأت تنزل، ومينفعش تعديهم بفيروس كورونا لتجربة اللقاح، لأنه غير أخلاقي، ما يحدث أنك تطعم المتطوعين، وتتركهم للتعرض للعدوى بشكل طبيعي، ثم تراقب نسبة من التقطوا العدوى من المطعمين، إلى غير المطعمين".

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