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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهاء الجلسة الرابعة من مفاوضات سد النهضة.. تكليف السودان بإعداد وثيقة توافقية

السبت 13/يونيو/2020 - 10:34 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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أعلنت وزارة الري السودانية، مساء السبت، عن مناقشة الجلسة الرابعة اليوم بين وزراء ري مصر والسوان وإثيوبيا، أساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وأرسلها السودان عقب الاجتماع السابق بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان اليوم، إن الاجتماع ركز اليوم عبر الفيديو كونفرانس على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وطرق التشغيل الدائم للسد.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مناقشة الجوانب القانونية للاتفاق الذى تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، مشيرة إلى أن هدف النقاشات التوصل إلى اتفاق متكامل يغطى كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات.

وأكد البيان أن وجهات نظر الدول الثلاث توافقت على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع اليوم، كلف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال اجتماع اليوم، على أن يعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد غد الإثنين لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض والخطوات اللاحقة.

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