خالد أبو بكر يكشف تفاصيل نتائج الحوار الوطني لـ«تنسيقية شباب الأحزاب»

كشف الإعلامي خالد أبو بكر، تفاصيل تسليم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات لرئيس مجلس النواب، مستعرضًا لقاءات التنسيقية بالأحزاب وشباب التنسيقية.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن نص التقرير النهائي للحوار الوطني حول قوانين الانتخابات، أكد في مقدمته أن الحياة الديمقراطية السليمة تبنى على الحوار الجاد، والاستماع لكافة الأفكار من كافة الاتجاهات السياسية مؤيدة ومعارضة، وهذا هو الأساس الذي وضعت عليه فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وأشار "أبو بكر"، إلى أن شباب التنسيقية وجدوا لزامًا عليهم أن يقدموا استطلاع رأي ومداخلات لكل الأحزاب وآراء كل من يتفق أو يختلف، في صورة وثيقة تعرض على مجلس النواب، كما تضمنت الوثيقة رسم بياني، يستعرض آراء الأحزاب وموقفها من الوثيقة.وعلق خالد أبو بكر، قائلًا إن التقرير تضمن شرح وجهات النظر واستعراض آراء كل الأحزاب، مضيفًا أن التنسيقية بمثابة أول عمل وحوار سياسي نقي وموضوعي، تحمل الرأي والرأي الآخر وكافة النقاشات، مضيفًا: "حرية الرأي منذ شهر أو شهرين في ارتفاع.. قلت من قبل حرية الرأي مش ولا بد، ولكن الآن هناك تحسن.. حرية الرأي كانت -8 والآن ارتفعت لـ 4 من عشرة".وواصل: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحمل ثقافة عالية واضطلاع كبير وموضوعية رائعة، وبعضهم يؤيد والبعض رافض، والبعض الآخر له اقتراحات أخرى، إنهم يستمعون والتركيبة الحزبية متنوعة".وتابع: "الوثيقة بداية حياة سياسية راقية تحترم الرأي والرأي الآخر وحرية الاختلاف، وفكرة الحوار والاستماع لا أرى أنها موجودة في مصر إلا في التنسيقية".