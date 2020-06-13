هالة سرحان عن التجمعات في باريس: «شكلهم بيشتغلونا»

علقت الإعلامية هالة سرحان، عن التجمعات في باريس وعدم التباعد رغم الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا، قائلة: «شكلهم بيشتغلونا».ونشرت هالة سرحان فيديو للمواطنين على الكافيهات في شوارع باريس الشهيرة وعلقت عليه قائلة: "صدق أو لا تصدق.. باريس النهارده هو في سر عن كورونا زفته دي كل الدول مخبياه عننا ولا إيه، الناس آخر اطمئنان زي ما يكون قالوا لهم اعملوا تقارب مش تباعد وبلا كمامات. في سر والله العالم دول بيشتغلونا".وكانت العديد من الدول قد سمحت بعودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع أزمة كورونا، رغم استمرار زيادة الإصابات ولكن بشروط وقائية لمنع انتشار العدوى.