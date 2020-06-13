«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر بها سلالتان من فيروس كورونا "كوفيد19"، لكنهما الأضعف على مستوى العالم.وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفيروس يفقد جزءا من محتواه الجيني عند الانتقال، فيضعف حتى تنتهي الذروة، مشيرا إلى أن مصر في بداية ذروة الانتشار.ونوه إلى أنه رغم أن الفيروس أصبح أقل شراسة لكنه ما زال خطرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مردفا: "الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لا ينطبق عليهم فكرة التعايش مع كورونا، لأنهم ضعاف المناعة، حتى لو الفيروس ضعف هم ضعاف مناعيا".وأشار إلى أن الدليل على أن سلالة الفيروس في مصر هو الأضعف هو أنه لم يسبب وفيات مثل وفيات أمريكا وإيطاليا.وأوضح أن العلماء لم يتمكنوا في السابق من عمل لقاح له لأنه متحور، لكن تكاتف علماء العالم، يساعد على التوصل إلى اللقاح لأنه وباء عالمي.