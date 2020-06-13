رئيس وزراء لبنان يتهم أطرافًا بتعميق الأزمة والإضرار بالاقتصاد

اتهم حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، أطرافًا بتعميق الأزمة في البلاد وتسببت في تصاعد الأوضاع بلبنان.وقال رئيس الوزراء اللبناني في كلمة له مساء اليوم تعليقًا على تصاعد وتيرة الاحتجاجات والعنف، إن هناك حملة ممنهجة تستهدف الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين.وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن حقوق المودعين محفوظة بضمانة الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة غير مفلسة بل هناك تعثر مالي.وقال حسان دياب إن خطة الانقلاب على ورشة مكافحة الفساد سقطت، مؤكدًا أن هناك إشاعات ممنهجة عمقت أزمة الليرة اللبنانية.وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن المواطنين لمسوا جدية وإصرار حكومته وحظيت بثقتهم، وهو ما أزعج المراهنين على فشلها.وأضاف دياب "لن نتوقف عن فرض التغيير ولا نملك إلا خيار إنقاذ البلد واستعادة ثقة المواطنين، التغيير قادم لا محالة مهما حاولوا عرقلته وأؤمن بقدرتنا على صناعته".ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات عمت أنحاء البلاد اعتراضًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وكذلك سياسة الحكومة.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق اليوم بإصابة 23 شخصًا بينهم 4 عسكريين في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الجيش بمنطقة باب التبانة في مدينة طرابلس.