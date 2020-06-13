«التخطيط»: 8 مليار جنيه لتطوير عشوائيات القليوبية

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ 294 مشروعا تنمويا بمحافظة القليوبية بتكلفة استثمارية قدرها 10.7 مليار جنيه في خطة العام الحالي 2019-2020، بنسبة نمو 35% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات تستحوذ على 75% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة في محافظة القليوبية بقيمة 8 مليارات جنيه، يليها مشروعات التنمية المحلية بقيمة 531.4 مليون جنيه، ثم مشروعات الطاقة والبترول بقيمة 516.3 مليون جنيه.فيما تقدر الاستثمارات المستهدفة لمشروعات التعليم قبل الجامعي بـ 332.8 مليون جنيه تمثل 3.2% من جملة الاستثمارات العامة للمحافظة، بالإضافة إلى 278 مليون جنيه لمشروعات النقل، ومليار جنيه لبنود أخرى غير محددة.