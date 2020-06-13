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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

السبت 13/يونيو/2020 - 02:39 م
الكاتب وحيد حامد
الكاتب وحيد حامد
محمد قدري
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قال الكاتب الكبير وحيد حامد إن المخرج محمد سامي تحدث إليه في مكالمة تليفونية في أعقاب تقديمه مسلسل «البرنس»، من بطولة الفنان محمد رمضان، خلال شهر رمضان الماضي، وأخبره بأنه يريد أن يكتب قصة الفنان أحمد زكي في مسلسل جديد يقدمه النجم محمد رمضان خلال الفترة القادمة.

وأشار حامد، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الأمر لم يتخط مجرد كلام، ولم نتطرق إلى أي تفصيلة أخرى على الإطلاق، ولاحظت أن المخرج محمد سامي متحمس للفكرة جدًا، وعن فكرة ترشيح محمد رمضان للبطولة، أكد أن المسلسل لو تم تقديمه سيكون مصنوعًا من أجل رمضان، مضيفا: "أعتقد أن الفكرة من البداية فكرة رمضان وهو من عرضها على المخرج محمد سامي".

وأكد المؤلف الكبير: "لا نستطيع أن نقول إن هناك مشروعًا قائمًا حتى الآن، ولم أشرع في كتابة كلمة واحدة حتى الآن، فالأمر كان مجرد اتصال تليفوني بيني وبين سامي فقط ولم أتحدث مع رمضان".

وكان محمد رمضان قدم، خلال رمضان الماضي، مسلسل "البرنس"، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال دويتو فني مع المخرج محمد سامي، بعد أن قدما قبل ذلك «الاسطورة» وحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا.

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