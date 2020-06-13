«المحامين»: صرف كمامات القوات المسلحة للأعضاء بجنيهان

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، قرارا بصرف الكمامة للسادة المحامين بجنيهين فقط على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة.جاء ذلك بعد الإطلاع على الجدول المعد بمعرفة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، بمعدل توزيع الكمامات على النقابات الفرعية بنسبة عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل منها.ونص القرار: تصرف الكمامة للزملاء فقط بجنيهين على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة.