راعي أبرشية طرابلس: البدواني كان يحدث الحيوانات

ترأس راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده قداسا في الساحة الخارجية لمزار مار انطونيوس البادواني في بلدة كفرزينا في قضاء زغرتا، بمناسبة عيد القديس، بمشاركة الخوري جوزاف غبش والكهنة: روبير عيسى، راشد شويري وجوزيف بركات.بعد الأنجيل المقدس ألقى عظة قال فيها: "كم نحن بحاجة اليوم للاقتداء بالقديس البدواني في ظروف كالتي نعيشها في بلادنا، حيث أصبح أكثر من أربعين بالمئة من السكان يعيشون تحت درجة الفقر، بينما حكامنا والمسؤولين بيننا يتعامون عن ذلك ويهتمون فقط بملء جيوبهم ويدعون العمل على مكافحة الفساد وهم أول وأهم الفاسدين. إذ يهربون أموالهم إلى الخارج ليتمتعوا بها، بينما الشعب الذي جمع قليلا من المال بفضل تعبه وعرق جبينه يقف مستعطيا على أبواب المصارف للحصول على نزر يسير من ماله الخاص".وأضاف: "أحب أنطونيوس الطبيعة والحيوانات إلى درجة كان يقال فيها أنه كان يتحدث معها، وبصورة خاصة مع الأسماك، كما أنه احترم البيئة وقوانين الطبيعة التي خلقها الله لتكون في خدمة الإنسان، لكن هذا الأخير بالغ في إستعمالها إلى درجة التشويه كي يستطيع الإفادة مما تعطيه ومما تخبئه من خيرات في داخلها".