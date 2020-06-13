الغد: خطة الحكومة في عودة الحياة يثبت قدرتها على مواجهة كورونا

أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية، وأمين عام الحزب بالجيزة، دعمه لقرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تجاه مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم.وقال جمال الدين، في بيانا له اليوم، إن خطة الحكومة في عودة الحياة لطبيعتها وبدأت بالسياحة الداخلية، يثبت أنها قادرة على مواجهة كوفيد-19، لافتا إلى أن الدولة مسيطرة على الوضع حتى الآن.وأضاف نائب رئيس حزب الغد، أن الوضع الاقتصادي، أنه على الرغم مما لحق به من أضرار إلا أن الدولة نجحت في العبور من الأزمة بسلام، وأن العاملين في احتياج العودة للعمل والقطاعات تحتاج تدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى للنهوض بالاقتصاد وذلك في إطار أخذ كافة الاحتياطات الاحترازية.وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء بعودة الطيران الداخلي وعودة فتح بعض المساجد الكبيرة في بعض المحافظات، تمهيدا للتأقلم مع المرض وضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية التى أقرتها الحكومة.