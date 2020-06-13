غرامة 5 آلاف جنيه.. تحرك برلماني لمعاقبة مقيمي «أفراح الشوارع»

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على مقيمي الأفراح في الشوارع 5 آلاف جنيه وداخل المنازل بـ3 آلاف للتسبب في تجمعات تساهم في زيادة تفشي فيروس كورونا.وأوضح عامر، في اقتراحه، أنه بعد قرار الحكومة بغلق قاعات الأفراح والمناسبات منذ تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الأسر والعائلات إلى تنظيم الأفراح في الشوارع ومنهم من تطوع ونظمها داخل المنازل بعيدا عن أعين الحكومة، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الإصابات ويساهم في توسيع نطاق فرص تفشي الفيروس.وأشار إلى أن إقامة الأفراح تسببت في زيادة أعداد الإصابات وحدثت أكثر من كارثة في محافظات المنوفية وبني سويف، عند إقامة تلك الأفراح والتي ترتب عليها إضابة ما يقرب من 50 فرد في فرح واحد.وتابع: "كما تتسبب في نقل العدوى بين المواطنين نتيجة الاختلاط المباشر والاحتكاك ببعضهم البعض في الأفراح، والتلامس المستمر مما سيساهم في نقل العدوى من شخص واحد مصاب إلى عشرات الأشخاص، مما ينذر بكارثة حقيقية".وأردف: "في ظل اتباع الدولة لسياسات وخطط لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما زالت تلك العادات القاتلة تسيطر على المواطنين نتيجة افتقادهم لدرجة الوعي الكافي، الأمر الذي يستوجب المحاسبة وتوقيع عقوبات على أصحاب تلك الأفراح".وطالب عامر بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة المستمرة داخل الأحياء لا سيما الجانبية وغير الرئيسية في المناطق الشعبية، ومنع إقامة أي أفراح أو مناسبات ذات تجمعات، وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب تلك الأفراح و3 آلاف للمناسبات التي تحدث داخل المنازل وفوق الأسطح.