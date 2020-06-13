«الزراعة»: المساحات الخضراء أمن غذائي.. ونواجه التعديات بحزم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الرقعة الزراعية ليست مساحات خضراء فقط، ولكنها مسألة أمن غذائي في مصر، لافتًا إلى أن أهم شروط التصالح للأراضى الزراعية أن يكون المبنى قديمًا ومجاورًا للحيز العمرانى ولا يكون متعديًا على أرض زراعية قائمة بالفعل ويتم التصالح فيه بشكل آخر.وأكد القرش عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن الدولة المصرية اتخذت قرارات بالفعل بشأن تفعيل قرارات التصالح مع المواطنين؛ خاصة وإن تجاورت مناطقهم للأحوزة الزراعية.وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة مقدمات التعدي، بمعنى أنه في حالة رصد بداية تواجد لمعدات آلات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، موضحًا أن هناك اجتماعات دورية ما بين وزارتى الإسكان والزراعة لحماية الرقعة الزراعية من أي تعديات.