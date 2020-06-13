مع اقتراب امتحانات الثانوية.. الداخلية تكثف حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة في ٢١ يونيو من الشهر الجاري، تسابق تكثف وزارة الداخلية من حملاتها التفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية.وتواجه الداخلية، ما ستشهد الأيام المقبلة، من محاولات ملتوية لتجميع الطلاب من أجل الدروس الخصوصية والمراجعات النهائية قبل بداية الامتحانات، بكل حزم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.وتكثف الداخلية دورياتها الأمنية في كافة مديريات الأمن تجوب المدن والقرى والمراكز للتفتيش على المراكز التي إغلاقها مسبقا بالإضافة إلى نشر المصادر السرية لرصد أية معلومات حول تجميع المدرسين لطلاب في منازل من أجل الدروس الخصوصية.كما تنسق وزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم، لزيادة الإعلان عن القنوات الفضائية التعليمية والمواقع الالكترونية التي تبث المراجعات النهائية لتشجيع الطلاب على اللجوء إليها بدلا من الدروس.وتناشد وزارة الداخلية أولياء الأمور والطلاب عدم الاستجابة لدعوات المدرسين بتجميع عدد من الطلاب في الخفاء للتدريس لهم خشية إصابة أيا منهم بعدوى الفيروس حرصا على حياة أبنائهم وباقي أفراد أسرتهم.ومن المقرر أن تستمر أن الحملات طوال فترة الامتحانات وحتى انتهائها.