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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك الدم: لم يتم اعتماد بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا حتى الآن

السبت 13/يونيو/2020 - 08:07 ص
بلازما الدم
بلازما الدم
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور إيهاب سراج مدير بنك الدم، إنه حتى الآن لم يتم اعتماد العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن برتوكولات العلاج المستخدمة فى العلاج، داخل أى دولة.

وأوضح سراج فى تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة قامت بحقن بلازما المتعافين للمصابين بفيروس كورونا والذين أصبحوا فى حالات حرجة وجاءت نتائج الحق مبشرة حتى الآن.

وأضاف سراج لـ"الدستور" أن عملية فصل بلازما المتعافين تتم داخل بنوك الدم الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، ولم يسمح بها داخل أى منشأة أخرى، مطالبا بوضع حد لما يتم الترويج عنه على وسائل السوشيال ميديا والتى تطالب بالتبرع أو تستغل المصابين.

وأشار إلى أن المصابين المتعافين يقومون بالتبرع للمرضى من خلال التواصل مع وزارة الصحة أو بنوك الدم وفقا لبرتوكول يتم بينهم، لافتا إلى أن الوزارة المسؤولة عن حقن المصابين داخل المستشفيات الحكومية المخصصة للعزل والحجر الصحي وفقا لما تراه مناسبا للحالة الصحية لهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت الدكتورة عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان له، الخميس الماضي، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.

وأشار إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

وفي ذات السياق أعربت نشوى جاد مديرة السياسات العامة بفيسبوك في مصر، عن فخرها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في إطار جهود (فيسبوك) لدعم الجهات الصحية في ظل الظروف الحرجة، مشيدة بالتعاون السابق بين الوزارة و(فيسبوك) لزيادة التوعية بالفيروس، مؤكدة أن تلك الحملة تساعد الراغبين في التبرع بالدم في الحصول على كافة المعلومات والإرشادات الصحيحة للتبرع بالدم وبلازما الدم.

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