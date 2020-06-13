الاثنين.. الاحتفال بـ«حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده»

يحيي العالم بعد غد "الاثنين" اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ويركز موضوع الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار " حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده"، حيث أنه على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فإن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الوفاة والأمراض الشديدة بعد الإصابة، حيث يموت أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا بمعدل خمسة أضعاف المعدل المتوسط.ويعاني ما يقدر بنحو 66% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر من حالة كامنة واحدة على الأقل، مما يضعهم في خطر متزايد للتأثير الشديد من كوفيد -19.كما قد يواجه كبار السن أيضًا التمييز على أساس السن في قرارات الرعاية الطبية والفرز والعلاجات المنقذة للحياة. إن عدم المساواة العالمية تعني أنه بالفعل قبل كوفيد-19، لم يكن ما يصل إلى نصف كبار السن في بعض البلدان النامية لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية. وقد يؤدي الوباء أيضًا إلى تقليص الخدمات الحرجة غير المرتبطة بكوفيد-19، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة كبار السن.وكانت الجمعية العامة قد أعلنت بموجب قرارها رقم 12766، اعتبار يوم 15 يونيو يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. ويعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضا إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سنا وتعريضهم للمعاناة.وأشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته، إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت في خوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم الذين يموتون بمعدل أعلى، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والذين يتجاوز معدل وفياتهم خمسة أضعاف المعدل العالمي. ويواجه بعض كبار السن نقاط ضعف إضافية في هذا الوقت. ولا يهدد الفيروس حياة المسنين وسلامتهم فحسب، بل يهدد أيضًا شبكاتهم الاجتماعية، ووصولهم إلى الخدمات الصحية، ووظائفهم ومعاشاتهم. ويسبب جائحة كوفيد-19 مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم. وبعيدًا عن تأثيره الصحي المباشر، يعرض الوباء كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة. ومن المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية.وأطلق غوتيريش، موجزًا للسياسات مؤلفًا من 16 صفحة يضم رسائل أساسية حول تأثير كوفيد-19 على كبار السن. واعتبر غوتيريش، أن كبار السن لهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر، كما دعا إلى تحسين الدعم الاجتماعي وبذل جهود أكثر ذكاء لاستخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى كبار السن الذين قد يواجهون معاناة كبيرة بسبب العزلة والقيود المفروضة على تحركاتهم.ويمكن تعريف إساءة معاملة المسنين بأنها فعل واحد أو متكرر أو غياب الإجراء المناسب، الذي يحدث في أي علاقة يكون فيها توقع الثقة التي تسبب الأذى أو الإحباط لشخص مسن. ويمكن أن تتخذ إساءة معاملة المسنين أشكالًا مختلفة مثل الإساءة البدنية والنفسية والعاطفية والجنسية والمالية. كما يمكن أن يكون نتيجة إهمال مقصود أو غير مقصود.وفي أجزاء كثيرة من العالم، يحدث سوء معاملة المسنين دون إدراك أو استجابة تذكر. وحتى وقت قريب، كانت هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة مجهولة للرأي العام وتعتبر في الأغلب مسألة خاصة.ولم يزال الاعتداء على المسنين من المحرمات، التي يتم التقليل من أهميتها وتجاهلها في جميع أنحاء العالم. بيد أن الأدلة تتراكم للإشارة إلى أن إساءة معاملة المسنين مشكلة صحية ومجتمعية هامة.وتشير الاحصائيات الدولية أنه بين عامي 2019 و2030، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما أو أكثر بنسبة 38%، من مليار إلى 1.4 مليار، مما يفوق عدد الشباب على مستوى العالم، وستكون هذه الزيادة هي الأكبر والأكثر سرعة في العالم النامي، وإقرارًا بضرورة إيلاء اهتمام أكبر للتحديات المحددة التي تؤثر على كبار السن، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.وقد يؤدي جائحة كوفيد -19 إلى انخفاض كبير في دخول كبار السن ومستويات معيشتهم. وبالفعل، أقل من 20% من كبار السن في سن التقاعد يحصلون على معاش. وإن كبار السن ليسوا مجرد ضحايا، إنهم يستجيبون أيضا. وهناك منهم من العاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية ومن بين العديد من مقدمي الخدمات الأساسية.وأشارت دراسة أجريت في عام 2017 إلى أفضل الأدلة المتاحة من 52 دراسة في 28 دولة من مناطق مختلفة، بما في ذلك 12 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أنه خلال العام الماضي، تعرض 15.7% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر شكل من أشكال سوء المعاملة.ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الأرقام الحقيقية، حيث يتم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من بين كل 24 حالة من حالات إساءة معاملة المسنين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن كبار السن يخشون في كثير من الأحيان الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة للعائلة أو الأصدقاء أو للسلطات. وبالتالي، من المرجح ألا يتم تقدير أي معدلات لانتشار المرض.على الرغم من محدودية البيانات الدقيقة، تقدم الدراسة تقديرات الانتشار المجمعة لعدد كبار السن المتأثرين بأنواع مختلفة من إساءة الاستخدام: الاعتداء النفسي، 11.6% ؛ سوء الاستخدام المالي، 6.8 % ؛ الإهمال، 4.2 % ؛ الاعتداء الجسدي، 2.6 % ؛ الاعتداء الجنسي، 0.9%.وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يزداد عدد حالات إساءة معاملة المسنين لأن العديد من البلدان لديها عدد كبير من السكان المسنين بسرعة والتي قد لا تلبي احتياجاتها بالكامل بسبب قيود الموارد. من المتوقع أنه بحلول عام 2050، سيتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، من 900 مليون في عام 2015 إلى حوالي 2 مليار نسمة، مع الغالبية العظمى من كبار السن الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إذا ظلت نسبة ضحايا إساءة معاملة المسنين ثابتة، فسوف يزداد عدد الضحايا بسرعة بسبب شيخوخة السكان، حيث يزداد عددهم إلى 320 مليون ضحية بحلول عام 2050.وتعتبر إساءة معاملة المسنين مشكلة موجودة في كل من البلدان النامية والمتقدمة، ومع ذلك لا يبلغ عنها بشكل عام على المستوى العالمي. ولا توجد بيانات عن معدلات الانتشار أو التقديرات إلا في بلدان متقدمة معينة تتراوح من 1% إلى 10%. وعلى الرغم من أن هناك جهل بمدى سوء معاملة المسنين، فإن أهميته الاجتماعية والأخلاقية واضحة. وعلى هذا النحو، فإنها تتطلب استجابة عالمية متعددة الأوجه، تركز على حماية حقوق كبار السن. ويجب وضع مقاربات تعريف وكشف ومعالجة إساءة معاملة المسنين في سياق ثقافي وينظر إلى جانب عوامل الخطر المحددة ثقافيًا.على سبيل المثال، في بعض المجتمعات التقليدية، تتعرض الأرامل الأكبر سنًا للزواج القسري بينما في حالات أخرى، تتهم النساء المسنات المعزولات بالسحر. من منظور صحي واجتماعي، ما لم تكن كل من الرعاية الصحية الأولية وقطاعات الخدمات الاجتماعية مجهزة بشكل جيد لتحديد المشكلة ومعالجتها، فإن إساءة معاملة المسنين ستظل غير مكروهة ولا يمكن تجاهلها.في حين أشارت منظمة الصحة العالمية، إلي أنه بحلول نهاية عقد الشيخوخة الصحية (2020-2030)، سيكون عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق أعلى بنسبة 34%، حيث يرتفع من مليار شخص في عام 2019 إلى 1.4 مليار شخص. بحلول عام 2050، وسيكون عدد سكان العالم من كبار السن قد تضاعف إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 2.1 مليار. وأن هناك عدد أكبر من كبار السن من الأطفال دون سن 5 سنوات. وفي عام 2020، ولأول مرة في التاريخ، سيتفوق عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر على الأطفال دون سن 5 سنوات. وأنه بحلول عام 2050، سيكون هناك أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا مقارنة بالأطفال الأقل من 5 سنوات.ويعيش معظم كبار السن في البلدان النامية. ففي عام 2019، كان 37 % من كبار السن يعيشون في شرق وجنوب شرق آسيا، و26 % في أوروبا وأمريكا الشمالية، و18 % في وسط وجنوب آسيا، و8 % في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و5 % في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 4% في شمال وغرب إفريقيا و0.7% في أوقيانوسيا. وسيزداد عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق بسرعة أكبر في البلدان النامية، من 652 مليون في عام 2017 إلى 1.7 مليار في عام 2050، بينما ستشهد البلدان الأكثر نموا زيادة من 310 مليون إلى 427 مليون. ويزداد عدد كبار السن بشكل أسرع في أفريقيا، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا.وتشير التوقعات إلى أن ما يقرب من 80 % من كبار السن في العالم سيعيشون في البلدان الأقل نموًا في عام 2050. وفي معظم البلدان، ستزداد نسبة كبار السن من السكان، من 1من كل 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 سنة أو أكثر في عام 2017 إلى 1 من كل 6 بحلول عام 2030، و1 من كل 5 بحلول عام 2050. وتميل النساء إلى العيش لفترة أطول من الرجال. ففي عام 2017، شكلت النساء 54 من سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، و61 % من أولئك الذين يبلغون 80 عاما أو أكثر. وأنه بين عامي 2020 و2025، سيتجاوز العمر المتوقع للمرأة عند الولادة العمر المتوقع للرجال بمقدار 3 سنوات. وتتسارع وتيرة شيخوخة السكان، وأنه يجب على البلدان النامية اليوم أن تتكيف بسرعة أكبر مع شيخوخة السكان مقارنة بالعديد من البلدان المتقدمة ولكن غالبا ما يكون دخلها القومي وبنيتها التحتية وقدرتها على الصحة والرعاية الاجتماعية أقل بكثير من البلدان التي تطورت في وقت أبكر.وعلى الصعيد العالمي، هناك القليل من الأدلة على أن كبار السن اليوم يتمتعون بصحة أفضل من الأجيال السابقة. وعلاوة على ذلك، لا يتم توزيع الصحة الجيدة في سن الشيخوخة بالتساوي، سواء بين السكان أو داخلهم. فعلى سبيل المثال، هناك فرق متوسط قدره 31 عاما من العمر المتوقع الصحي عند الولادة، و11 عاما بالنسبة إلى العمر المتوقع الصحي عند 60 عاما بين البلدان. والصحة الجيدة تضيف الحياة إلى سنوات، فتعتمد الفرص التي تنشأ عن زيادة طول العمر بقوة على الشيخوخة الصحية. والأشخاص الذين يعانون من هذه السنوات الإضافية من الحياة بصحة جيدة ويواصلون المشاركة ويكونون جزءًا لا يتجزأ من العائلات والمجتمعات سيعززون المجتمعات ؛ ومع ذلك، إذا كانت السنوات الإضافية يسيطر عليها سوء الصحة أو العزلة الاجتماعية أو الاعتماد على الرعاية، فإن الآثار المترتبة على كبار السن والمجتمع تكون أكثر سلبية.