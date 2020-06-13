«الجندى»: مصر حائط الصد لأطماع أنقرة فى منطقة المتوسط

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن المؤتمر الصحفي لحزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، للتعبير عن رؤيته لقضية الأوضاع الليبية وسد النهضة، يأتي تأكيدًا على سياسة بيت الأمة الراسخة في دعم الدولة المصرية والمنطقة العربية، حيث لا تقتصر فقط على الوضع الداخلي المصري، ولكنها تمتد أيضًا إلى المحيط الإقليمي والعربي.وأيد «الجندي» رؤية حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، فيما يتعلق بدعم إعلان القاهرة لحل الصراع الليبي ودعوة المجتمع الدولي لتبني الإعلان حرصًا على مصالح الشعب الليبي ومواجهة تدخلات تركيا الإجرامية.وتابع: «القاهرة هي حائط الصد المنيع لأطماع أنقرة في منطقة المتوسط، وعدم استقرار ليبيا هو تهديد لأمن مصر القومي، وهو ما لن تسمح به القوات المسلحة والقيادة السياسية المصرية وهي على علم بكل تفصيلة في هذا الملف وأي تطورات وتتعامل معها بالطريقة المناسبة».وأشار «الجندي»، إلى أن أزمة سد النهضة الإثيوبي بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت لأنها ترتبط بمصدر الحياة الرئيسي على هذا الكوكب، موضحًا، أن مصر لديها الكثير من الخيارات التي تستخدمها في أزمة السد، إلا أنها فضلت التفاوض لإظهار حقيقة التعنت الإثيوبي في هذه القضية للمجتمع الدولي وعدم اكتراث إثيوبيا بمصالح الشعبين المصري والسوداني.وطالب «الجندي»، بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمواطنين جنبًا إلى جنب لتقوية الجبهة الداخلية للعبور من الأزمات التي تحيط بمصر من كافة الاتجاهات.