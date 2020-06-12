العزبي: توافر جميع أنواع الفيتامينات بالصيدليات خلال أسبوع

قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع توافر جميع أنواع الفيتامينات والزنك بجميع صيدليات مصر خلال أسبوع على الأقل، وذلك نتيجة لسرعة الشركات والمصانع لإنتاج هذه الأنواع من الفيتامينات.وأضاف العزبي خلال تصريحات له، أن سبب نقص الفيتامينات في الأسواق نتيجة الإقبال الشديد على شرائها من قبل المصابين وغير المصابين، مؤكدًا أن هناك حوالي 156 مصنع للدواء لإنتاج الفيتامينات، فتلك المصانع لديها خطة إنتاج متعارف عليها من قبل بداية العام.وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن أصحاب مصانع الأدوية عقدوا اجتماعا مع وزيرة الصحة من حوالي أسبوع وتوصلوا إلى زيادة إنتاج حجم الفيتامينات وتوفيرها بالصيدليات في أقرب وقت.