إخماد حريق بسوق السيراميك في المرج دون إصابات

إخماد حريق بسوق السيراميك في المرج دون إصابات
الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:28 م
هدير مصطفيطباعة
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، على حريق ضخم اندلع بسوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج دون إصابات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بنشوب حريق داخل سوق السيراميك في المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ومحاصرة النيران من كافة الاتجاهات وإخماد الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا.
ودلت التحريات على أن سبب الحريق ماس كهربائي، والتهم عددا من المخازن، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بنشوب حريق داخل سوق السيراميك في المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ومحاصرة النيران من كافة الاتجاهات وإخماد الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا.
ودلت التحريات على أن سبب الحريق ماس كهربائي، والتهم عددا من المخازن، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.