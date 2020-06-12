إخماد حريق بسوق السيراميك في المرج دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، على حريق ضخم اندلع بسوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج دون إصابات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بنشوب حريق داخل سوق السيراميك في المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ومحاصرة النيران من كافة الاتجاهات وإخماد الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا.ودلت التحريات على أن سبب الحريق ماس كهربائي، والتهم عددا من المخازن، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.