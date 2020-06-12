عبلة الكحلاوي تكشف حقيقة إغلاق دار مسنين بعد اكتشاف إصابات كورونا

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، إنها منعت الزيارات بدار المسنين الخاصة بها منذ بداية جائحة كورونا، لكنها فوجئت منذ عدة أيام بوجود حالات إصابة بالفيروس بين المسنين.وأضافت «الكحلاوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» أن ما يتردد عن إغلاق الدار شائعات، مؤكدة أن الدار مفتوحة.وأردفت: «من يتواجدون في دار المسنين اعتبرهم أبنائي ومصر ستظل حلوة بأهلها وهناك كثيرون تواصلوا معي بعد الإصابات بكورونا بالدار ومصر بخير دائما وادعوا لنا بالشفاء للمصابين».ولفتت إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تواصلت معها لتقديم أي مساعدة، كما تلقت اتصالا كذلك من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحة أن هناك حالتين من المصابين أعمارهما 80 عاما جرى تحسن حالتهما الصحية وهناك حالات مستقرة، ونوهت إلى أنه تم إجراء التحاليل للمتواجدين بالدار، وعزل الحالات المصابة.