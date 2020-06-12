226 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 226 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأكدت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18795 حالة، و300 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا".وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومته تدرس العودة إلى إجراءات الإغلاق الشامل وتقييد حركة الإسرائيليين، حال الاستمرار في ارتفاع معدل الإصابات اليومي مجددا.ووجه نتنياهو، مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع إمكانية العودة لإجراءات الإغلاق الشامل.وعقد مجلس الوزراء المصغر المكلف بمتابعة أزمة كورونا "كابينت كورونا"، اجتماعا، أمس الخميس، لبحث مواجهة الموجة الثانية من تفشي كوفيد-19.