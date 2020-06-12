«نهاية الحقبة الأردوغانية».. «باباجان» يعلن الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) التركي، وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، استعداد حزبه لخوض الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية دعوة المواطنين للتصويت في انتخابات رئاسية مبكرة خلال العام المقبل 2021، بسبب حالة عدم الاستقرار المتزايدة التي تشهدها تركيا.وقال باباجان، وفقا لصحيفة "جمهوريت" إن الحزب مستمر في استكمال هيكله في المقاطعات التركية المختلفة، حتى يكون مستعدًا لخوض الانتخابات في أي وقت، مشيرًا إلى أن تركيا تشهد انتخابات مبكرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.وأضاف: نرى بشكل كبير أنه من المرجح أن تكون لدينا انتخابات رئاسية مبكرة في 2021- 2022.اللافت للنظر إلى أن شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشهد انهيارا ملحوظا نتيجة سياساته الغاشمة التي أوقعت بلاده في وحل الأزمات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يؤكد أن إجراء انتخابات مبكرة يشكل نهاية للحقبة الأردوغانية.