«البترول» تنشئ مستودعين لتخزين الزيت الخام بميناء الحمراء

تعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع شركتي "إنبى- بتروجيت" علي إنشاء المستودعين «٧-٨» لتخزين الزيت الخام بغرض زيادة السعة التخزينية لموقع ميناء الحمراء البترولي لضمان استقبال الزيت الخام المنتج من الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية.وأكد مصدر مسؤل بالهيئة العامة للبترول، إن شركة ويبكو تقوم حاليًا بإنشاء مستودعي التخزين أرقام «٧-٨» من خلال المقاول العام شركة بتروچت والإشراف الهندسي من خلال شركة إنبي بتكلفة إجمالية تقديرية نحو 32 مليون دولار للمستودع الواحد، بهدف زيادة السعة الاستيعابية الإجمالية بموقع ميناء الحمراء البترولي من 1.5 إلى 2.6 مليون برميل.وأوضح المسئول أن المشروع يستمد أهميته الإستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول خاصة أن ميناء الحمراء البترولي يتداول بها نحو ٥٠% من إنتاج الزيت الخام بمصر، مما يجعل منطقة الميناء على استعداد للقيام بدورها فى تحقيق خطط وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.وأشار المصدر إلى أن «ويبكو» اتبعت أسلوب «Fast Track» لإنشاء المستودع رقم« ٨» حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بدء أعمال أساسات المستودع بالتوازى مع استكمال الأعمال الهندسية، وتوفير المهمات.