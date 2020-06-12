رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دعبس: يجب أن يكون هناك وعي جماعي وليس فرديًا لمواجهة كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:15 م
إيهاب دعبس
إيهاب دعبس
طباعة
قال إيهاب دعبس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن كورونا أصابت كثيرا من القطاعات الاقتصادية في جميع الدول، وسوف يؤدي إلى فشل اقتصادى لعدد من الدول، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عالم ما بعد كورونا.

وأضاف دعبس، خلال كلمته في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر "الفيديو كونفرانس" تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات"، إننا نطرح مصطلح عالم ما بعد كورونا وهو ما يجب أن تنتبه له الدول وتنمية الاقتصاد مرة أخرى، مطالبا بأنه يجب أن يكون هناك وعي جماعي وليس فرديا نحو مواجهة كورونا وما يترتب عليه من آثار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش

أين اختفى مشروع «معهد الإدارة الثقافية» الذى أعده جابر عصفور عام 2015؟

10 حكايات جديدة للأراجوز على قناة يوتيوب «القومي لثقافة الطفل»