دعبس: يجب أن يكون هناك وعي جماعي وليس فرديًا لمواجهة كورونا

قال إيهاب دعبس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن كورونا أصابت كثيرا من القطاعات الاقتصادية في جميع الدول، وسوف يؤدي إلى فشل اقتصادى لعدد من الدول، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عالم ما بعد كورونا.وأضاف دعبس، خلال كلمته في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر "الفيديو كونفرانس" تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات"، إننا نطرح مصطلح عالم ما بعد كورونا وهو ما يجب أن تنتبه له الدول وتنمية الاقتصاد مرة أخرى، مطالبا بأنه يجب أن يكون هناك وعي جماعي وليس فرديا نحو مواجهة كورونا وما يترتب عليه من آثار.