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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الهجرة» تعلن إطلاق مبادرة للدفاع عن حقوق مصر المائية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:07 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت وزارة الهجرة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان"، مطالبة المصريين بالخارج التأكيد على ذلك ونشر المبادرة على هاشتاج #EgyptNileRights.

كان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، عقدوا أمس الخميس، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والذى انتهى بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.

وكانت المشاورات الثلاثية بدأت منتصف الأسبوع الجارى بمبادرة من جمهورية السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا، تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.

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