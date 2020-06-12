ننشر الجدول المعدل لامتحانات مواد الثانوية غير المضافة للمجموع

عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق يوم 21 يونيو في ظل اجراءات احترازية وأمنية، حفاظآ على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.