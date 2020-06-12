الأوقاف: الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب بحضور 20 مصليًا

أعلنت وزارة الأوقاف نقل صلاة الجمعة المقبلة يوم 19 يونيو من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة أدب المحن (الأدب مع الله "عز وجل" والأدب مع الخلق)، بحضور نحو 20 مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.وأكدت الوزارة أن إقامة الجمعة ستكون مقصورة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.