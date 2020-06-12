«طاقة البرلمان» تناقش جهود البيئة في ملف المخلفات الطبية

تناقش لجنة الطاقة والبيئة في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، التعرف على جهود وزارة البيئة لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لبؤر التلوث المحتملة كما تناقش اللجنة المتابعة المستمرة لبؤر التلوث المحتملة.وتعقد اللجنة اجتماعا آخر خلال الأسبوع للتعرف على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.