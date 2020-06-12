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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سميه الخشاب عن أزمة كورونا: لازم نعمل «أبديت» لضميرنا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:35 م
سميه الخشاب
سميه الخشاب
رباب الأهواني
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أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن تفاؤلها بالمستقبل وتخطي أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن العالم بالكامل يعاني من الجائحة، لكن سيكون هناك خير في الأيام المقبلة.

وأضافت سمية الخشاب خلال فيديو عرض على قناة «فرانس 24»: «الله يقدم الخير لخلقه دائمًا.. ربنا مبيعملش حاجة وحشة للإنسان ولازم نعمل أبديت لنيتنا وضمائرنا وتصرفات».

وشددت على ضرورة أن يراعي الجميع نفسه ويعدل كل ماهو غير صحيح بعد هذه الأزمة.

وتابعت سمية الخشاب: «يجب أن نبقى إيجابيين في تصرفاتنا وبعلاقتنا مع الآخرين وفي طريقة تفكيرنا بمستقبلنا».

كما أعربت عن تمنيها الخير لجميع دول العالم، ووجهت لهم رسالة: «تفاءلوا بالخير تجدوه».

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