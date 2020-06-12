سميه الخشاب عن أزمة كورونا: لازم نعمل «أبديت» لضميرنا

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن تفاؤلها بالمستقبل وتخطي أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن العالم بالكامل يعاني من الجائحة، لكن سيكون هناك خير في الأيام المقبلة.وأضافت سمية الخشاب خلال فيديو عرض على قناة «فرانس 24»: «الله يقدم الخير لخلقه دائمًا.. ربنا مبيعملش حاجة وحشة للإنسان ولازم نعمل أبديت لنيتنا وضمائرنا وتصرفات».وشددت على ضرورة أن يراعي الجميع نفسه ويعدل كل ماهو غير صحيح بعد هذه الأزمة.وتابعت سمية الخشاب: «يجب أن نبقى إيجابيين في تصرفاتنا وبعلاقتنا مع الآخرين وفي طريقة تفكيرنا بمستقبلنا».كما أعربت عن تمنيها الخير لجميع دول العالم، ووجهت لهم رسالة: «تفاءلوا بالخير تجدوه».