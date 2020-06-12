تعافي 3 حالات من كورونا بمستشفى قها للعزل الصحي

ودع مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، اليوم الجمعة، 3 حالات بعد تعافيهم من الفيروس بينهم ممرضة بمستشفى بهتيم، و"فتحية"، و"وائل" وخرجوا للعزل المنزلي وودعهم رضا عرفات رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية بالمستشفى.أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها - في بيان اليوم - أن عدد المتعافين بلغ 263 حالة، موضحة أن جميعهم غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، لافتا إلى ارتفاع الحالة النفسية للمريض يسهم في علاجه.واختتم: "يواصل الطاقم الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس ولتعافي جميع المصابين، فهم يواصلون العمل ليلا نهارا".