المصل واللقاح: الكمامة تقلل من درجة الإصابة بكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أهم إجراء وقائي في تلك المرحلة هو ارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه من أهم قرارات الدولة الفترة الماضية أنها جعلتها إلزامية على جميع المواطنين.وأَضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الكمامة إذا لم تمنع الإصابة ستقلل من جرعة إصابة الشخص بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يرتدي الكمامة حتى إذا أصيب بالفيروس لا تظهر عليه أعراض شديدة، على عكس عدم الحفاظ على ارتدائها.وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أنه مع تعميم ارتداء الكمامات ستكون الأعراض التي تظهر على الأشخاص ضعيفة جدًا، ونسبة التعافي ستصبح كبيرة من كورونا، منوها بأن السلاح الآخر للحماية من فيروس كورونا هو التباعد الاجتماعي، وترك مسافة بين الشخص والآخرين لا تقل عن متر إلى متر ونصف المتر، محذرًا من المصافحة والتقبيل.