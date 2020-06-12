دعاء الشيخ عبدالله الجهنى من المسجد الحرام (فيديو)

أقيمت شعائر صلاة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وألقى خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي الشيخ عبدالله الجهني، وجاء في دعائه: "اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال.. الله أكبر مما نخاف ونحذر.. اللهم يا من بيده اللطف في القضاء.. نسألك أن ترفع البلاء.. وأن تكتب الشفاء".