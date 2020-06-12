السيطرة على حريق شقة في الوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بشقة سكنية في الوراق.وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في الوراق، وانتقل رجال الحماية المنية بالجيزة، لمكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق.وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.