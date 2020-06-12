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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: 6 خبراء أجانب داخل الورش لتأهيل الجرارات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:32 ص
جرارات القطارات
جرارات القطارات
علا غزال
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كشف مصدر مسئول داخل مرفق السكة الحديد، عن وجود 6 خبراء أجانب داخل ورش السكة الحديد بورشة إيرماس الخاصة بالعمرات الجسيمة لجرارت السكة الحديد، لافتًا إلى أن هؤلاء الخبراء يعملون على إعادة تأهيل الجرارات الخاصة بجينرال إلكتريك وعددها 81 جرارًا، ولم يتمكن العمال من التعامل معها نظرًا للتكنولوجيا الحديثة بها.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن الخبراء الأجانب أصبح وجودهم داخل الورش أمرًا أساسيًا لتأهيل الجرارات المتهالكة، إلى جانب تدريب المهندسين والفنيين والعمال ورفع كفاءتهم، وتبين ذلك خلال العقود التي تم التعاقد عليها مؤخرًا بتدريب العمال والمهندسين والفنيين داخل عقد جينرال إلكتريك.

وأشار المصدر إلى أنه من المخطط أن يتم توفير خبراء أجانب داخل الورش الخاصة بالسكة الحديد بأكملها لنقل الخبرة الأجنبية للعمال المصريين الذين لم يتلقوا تدريبات منذ فترات طويلة وهو ما قلل من قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

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