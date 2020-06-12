شركات طيران تقاضى بريطانيا بسبب «حجر المسافرين»

رفعت شركات طيران بريطانية، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب فرض الحجر على المسافرين، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا تجاوزت 50 ألف شخص، وفقًا لمكاتب الإحصاء الوطنية المعنية في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد توفي ما لا يقل عن 50413 شخصًا، حتى أواخر شهر مايو الماضي، مع إدراج كوفيد 19 في شهادة الوفاة.