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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يعلن دخول منطقتى إشارة للسكة الحديد الخدمة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:14 ص
برج قها لإشارات السكك
برج قها لإشارات السكك الحديدية
علا غزال
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أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية والمنطقة الأوتوماتيكية بين قها وطوخ الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بطول ٢٠٨ كيلومترات والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «تاليس» الإسبانية العالمية بنظام لإلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برجًا رئيسيًا و14 برجًا ثانويًا و80 مزلقانًا وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5% وتمَّ حتى الآن دخول 9 أبراج رئيسية الخدمة وهي "قويسنا– بركة السبع– كفر الزيات– إيتاي البارود– أبوحمص– طوخ– سندنهور- كفر الدوار– قها"، بالإضافة إلى 8 أبراج ثانوية و42 مزلقانًا الخدمة، لافتًا إلى أن برج قها يتحكم في 42 سيمافورًا ضوئيًا و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و24 موتور تحويلة.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط القاهرة- الإسكندرية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وتابع أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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