209 ملايين دولار قمية صادرات مصر من الألومنيوم والنحاس خلال 4 أشهر

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، عن تراجع صادرات مصر من الألومنيوم والنحاس خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري تأثرا بفيروس كورونا المستجد وتداعياته.وبين المجلس، في بيانه اليوم الخميس، أن نسبة الصادرات من النحاس والألومنيوم سجلت 209 ملايين دولار فى مقابل 252 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019 بانخفاض 17%.وأشار إلى أن أبرز الدول التي تم التصدير لها كانت ١٠ دول وهي كالتالي الجزائر وإيطاليا وليبيا وتركيا والمغرب والأردن والسودان وألمانيا والمغرب وسوريا.