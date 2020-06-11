الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وجود مقابر جماعية بترهونة

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى ضرورة التحقيق في حالات قتل خارج إطار القانون في ليبيا وقعت في مدينة ترهونة الخاضة لسيطرة ميلشيات حكومة الوفاق.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنها تتابع بقلق شديد التقارير المروعة جدًا عن اكتشاف 8 مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة.وأكدت البعثة أنه ووفقًا للقانون الدولي فإنه يتعين على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون.ورحبت البعثة بقرار وزير العدل التابع للوفاق بتشكيل لجنة تحقيق، داعية أعضاء هذه اللجنة إلى المباشرة في العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية من العبث، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة، وإعادة الجثامين إلى ذويهم، مجددة في الوقت ذاته استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم الأمر.