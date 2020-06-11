تراجع حصيلة ضرائب لبنان 12.5% في الربع الأول وسط أزمة اقتصادية

أظهرت بيانات من وزارة المالية اللبنانية، اليوم الخميس، تراجع حصيلة الضرائب 12.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، مقارنة بها قبل عام، تحت وقع أزمة مالية حادة.شهد لبنان قيمة عملته تهوي والبطالة ترتفع منذ اندلاع مظاهرات مناوئة للحكومة في أكتوبر الماضي.وتخلف البلد عن سداد ديونه السيادية وشرع بعدها في محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.وأرقام وزارة المالية هي الأولى لربع سنة كامل منذ اندلاع الاحتجاجات.تركزت أشد الانخفاضات في حصيلة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، إذ تراجعا 51.5% و42.3 % على الترتيب، مما ينبئ بهبوط حاد في الاستهلاك.