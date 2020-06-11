تنسيقية شباب الأحزاب تعلن انطلاق الصالون السياسي «الاتحاد الإفريقي .. فرص وتحديات» غدا
الخميس 11/يونيو/2020 - 02:08 م
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، منذ قليل، انطلاق الصالون السياسي الرابع تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي .. فرص وتحديات"، فى تمام الساعة السابعة من مساء غدا الجمعة.
وأوضحت التنسيقية، أنه سيتم بث الفعاليات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»،
وأوضحت التنسيقية، أنه سيتم بث الفعاليات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»،
تنسيقية شباب الأحزاب تعلن انطلاق الصالون السياسي «الاتحاد الإفريقي .. فرص وتحديات» غدا
تنسيقية شباب الأحزاب تعلن انطلاق الصالون السياسي «الاتحاد الإفريقي .. فرص وتحديات» غدا