انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا 87%

انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في ابريل مقارنة مع مطلع العام، في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، كما أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.وأوضحت الوكالة في تقرير نشر الخميس "سجل 8730 طلب لجوء في أبريل" في دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، "وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008 على الأقل، مع تراجع هائل بنسبة 87% مقارنة مع مرحلة ما قبل تفشي كوفيد-19 في يناير وفبراير"، لكنها توقعت ارتفاعًا في طلبات اللجوء في الأشهر المقبلة.