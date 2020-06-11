حبس عاطل ضُبط بربع كيلو هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاطه إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين، وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.