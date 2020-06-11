قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضبط 4 قضايا أموال عامة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة - تزوير أوراق- احتيال مصرفى – كسب غير مشروع " مُتهم فيها (5) أشخاص.وبلغ إجمالى المبالغ المالية (2 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا – وقرابة 5 مليون جنيه أفعال كسب غير مشروع.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.